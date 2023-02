Dans la défaite comme dans la victoire, Daniil Medvedev adore titiller son entraî­neur, le Français Gilles Cervara.

Auteur d’une nouvelle célé­bra­tion mystère (voir vidéo ci‐dessous) ce dimanche après son premier sacre de la saison, son 16e en carrière, sur l’ATP 500 de Rotterdam, le Russe, de retour au sein du top 10 mondial (8e), a expliqué en confé­rence de presse d’après match le pour­quoi du comment.

Medvedev with yet another inter­es­ting cele­bra­tion 😂😭 pic.twitter.com/Weq9akaNCA — Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) February 19, 2023

« Avant le tournoi, je ne me sentais pas en phase avec mon tennis et mon entraî­neur m’a quand même dit : ‘continue’. Et donc lors de mon premier match (face à Davidovich Fokina, ndlr), surtout après le premier set, je l’ai choqué en lui disant que si je conti­nuais, ça allait être 6–4, 6–4 pour lui parce que je venais de perdre le set 6–4. Et donc quand j’ai gagné le premier match, j’étais comme, ok ‘continue’ et cela a fina­le­ment fonc­tionné pendant tout le tournoi donc c’était assez drôle mais oui, ça s’est avéré être une chose positive. »