Daniil Medvedev s’est rassuré lors ce premier tour même si en face son adversaire état pas un foudre de guerre. Mais comme il l’a expliqué, l’essentiel était de s’imposer. Ce jour, il affrontera Vasek Pospisil, vainqueur surprise de Félix Auger Aliassime. Ce sera un vrai test car Vasek en inodore est un vrai client. Pour le moment, Daniil se sent bien à Vienne où visiblement les joueurs sont vraiment choyés. Mieux le tournoi autrichien semble être un véritable 3 étoiles : « Le plus important au premier tour est de gagner. On voit toujours des matches difficiles au premier tour, donc très heureux d’avoir gagné et j’ai hâte aux prochains matches. Tout va bien ici. L’hôtel est bon, la nourriture est dingue, je me régale c’est vraiment excellent, du trois étoiles, c’est surement la meilleure « table » de l’année. Ces petites choses font le bonheur des joueurs de tennis surtout en ce moment. Certes le plus important est de bien jouer sur le court de tennis, mais l’organisation à tous les niveaux est assez exceptionnelle »