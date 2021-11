Daniil Medvedev serait‐il le plus Français des Russes ?

Né à Moscou, même s’il était à deux doigts de voir le jour sur le terri­toire fran­çais comme il l’a souvent raconté à la presse, le 2e joueur mondial n’est pas vrai­ment dépaysé lors­qu’il joue dans l’Hexagone. Questionné sur cette proxi­mité en confé­rence de presse et sa popu­la­rité auprès du public trico­lore, Daniil a reconnu qu’il se sentait comme chez lui à Paris.

« Si le public est contre toi, tu es obligé de faire avec et ça peut parfois m’aider, mais c’est quand même beau­coup plus facile quand il est avec toi, à 100 %. Il y avait sûre­ment des moments, surtout au troi­sième set, où j’ai vrai­ment senti ce public derrière moi. Parce qu’il y avait des moments chauds, et j’ai bien apprécié, j’ai bien aimé. Cela m’a aidé à gagner le troi­sième set. Je me sens Russe, je suis Russe, je ne peux pas vous mentir. Mais mon équipe est fran­çaise, mes spon­sors sont fran­çais, je m’en­traîne en France, je parle fran­çais et je vis à Monaco. Alors oui je me sens chez moi en France. »