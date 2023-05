En confé­rence de presse après son sacre à Rome dimanche, son premier sur terre battue et qui plus est en Masters 1000, Daniil Medvedev a raconté une anec­dote sur le moment où il a décou­vert son parcours potentiel.

« Je vais être honnête, j’étais dans la voiture avec ma femme et peut‐être un autre joueur de tennis ou un ami quand j’ai vu le tirage. Je me suis dit : ‘Wow, ça doit être le tableau le plus diffi­cile que j’ai jamais vu pour moi.’ J’avais Emil Ruusuvuori au premier tour, Zapata Miralles qui joue bien sur terre battue ensuite, Zverev, Hurkacz (il a fina­le­ment affronté Hanfmann en quarts de finale, puis Tsitsipas et enfin Rune, ndlr). Cela n’en finit pas. Mais j’ai réussi à le faire. »