Tandis que Jannik Sinner s’est genti­ment moqué de Daniil Medvedev à propos de son « allergie » à la terre battue lors de la céré­monie de remise des trophées à Miami, le Russe s’est ensuite lui‐même exprimé avec humour en confé­rence de presse au sujet de la saison sur ocre à venir.

« Je vais jouer sur terre ? Vous êtes sûr qu’il y a une saison de terre battue ? Il faut que je fasse un détour par Bruxelles, donc je n’ar­ri­verai chez moi que mardi soir. Je pense reprendre l’en­traî­ne­ment vendredi prochain. Mon premier match sur terre sera proba­ble­ment le mardi ou le mercredi suivant. Je me prépare déjà menta­le­ment à ne pas perdre la tête. Même si ma confiance est à son top, peut‐être que je vais jouer horri­ble­ment à Monte‐Carlo… Je vais juste donner le maximum et voir comment ça se passe. Je peux être dange­reux sur terre mais il faut que je sois bien dans ma tête. Ici, à Miami, honnê­te­ment, je ne me sentais pas à mon maximum. Mais je m’en suis sorti. Je sais que je peux le faire sur dur. Mais, sur terre, si le match commence mal, souvent je n’ar­rive pas à le faire tourner. »