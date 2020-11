Le joueur russe est plus adroit qu’on ne le pense. Cette petite vidéo va surement convaincre les sceptiques qui expliquent que Daniil n’a pas de main d’autant que le challenge n’était pas évident.

Il faut dire que Medvedev connait bien la cible puisqu’il s’agit de la team des cordeurs du tournoi. Et pour cause, c’est l’équipementier Tecnifibre qui le soutient depuis très longtemps et qui officie encore cette année à Londres comme codeur officiel.