Daniil Medvedev était en grande forme en confé­rence de presse après sa diffi­cile victoire contre son compa­triote Alexander Shevchenko. En plus d’avoir pris la défense d’Holger Rune, le numéro 3 mondial a parlé de sa passion pour les jeux‐vidéos en révé­lant une anec­dote amusante.

« En général, je joue avec mes amis. On n’en­tend pas les adver­saires. Mais il m’est arrivé quelques fois dans ma vie de jouer avec des gens que je ne connais­sais pas, alors nous commen­çons à parler et souvent on me demande : ‘Qu’est‐ce que tu fais dans la vie?’ Je leur réponds et s’ils me demandent, je leur dis qui je suis mais ils ne me croient jamais », a raconté le Russe, opposé à un autre Russe en huitièmes de finale du Masters 1000 de Madrid en la personne d’Aslan Karatsev.