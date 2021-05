Daniil Medvedev est un person­nage singu­lier sur le circuit et c’est cela qui fait son charme. Interrogé en confé­rence de presse sur l’idée de se faire plaisir en mangeant, Le Russe n’a pas hésité une seule seconde pour évoquer ce qui peut lui faire plaisir notam­ment après une défaite : « Lorsque je perds un match ou que je termine un tournoi, je vais au McDonald’s. En plus, McDonald’s c’est vrai­ment bon en Russie. C’est beau­coup moins bon aux USA et en Europe, je ne sais pas pour quelles raisons donc je regrette souvent de l’avoir pris mais fina­le­ment c’est une sorte de rêve d’en­fant. Souvent, si je perds un match, comme quand tu es en dépres­sion, je ne sais pas, je prends de la glace, et ça repart », voila une régime alimen­taire qui va être validé par…Benoit Paire.