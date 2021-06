Vainqueur pour la première fois sur une surface autre que le dur, Daniil Medvdev, invité à la dernière minute à Majorque était fier de sa perfor­mance. Il va arriver à Wimbledon avec quelques certi­tudes : « Tous mes titres avaient été sur la même surface, à la fois en ATP, comme en Challengers, comme en Futures. Maintenant, je dois gagner un titre sur terre battue, même si je sais que ce ne sera pas facile, surtout dans les grands tour­nois. Je suis très fier d’ajouter cette victoire sur gazon, c’est toujours un bel objectif d’être compé­titif sur d’autres surfaces » a expliqué le Russe.

Sa plus grande satis­fac­tion cette semaine a été de se redonner confiance : « Physiquement, je vais très bien. En demi‐finale contre Carreño, j’ai eu un combat diffi­cile mais aujourd’hui, en finale, tout a été très rapide. Avoir gagné en si peu de temps ce samedi va m’aider à mieux projeter le prochain tournoi et à m’or­ga­niser dès ce soir pour m’y préparer. Je sais que je joue mardi, donc j’ai deux jours pour me reposer, récu­pérer et me préparer au mieux pour ce premier tour. J’espère que tout se passera bien ».