Alors qu’il était inter­rogé sur la possi­bi­lité d’af­fronter à nouveau Carlos Alcaraz en finale, Daniil a expliqué le processus qui permet de progresser lorsque l’on affronte les meilleurs joueurs de la planète.

« Mes matches contre les trois grands, à l’ex­cep­tion de Roger, m’ont appris que l’on peut perdre faci­le­ment au début et que, petit à petit, on s’amé­liore. Vous obtenez la meilleure version de vous‐même » a expliqué Daniil qui s’ap­proche forcé­ment des plus grands avec les perfor­mances qu’il réalise depuis le début de sa carrière.

Au final dimanche, il affron­tera donc Jannik Sinner. Le Russe est le grand favori puisque en 5 confron­ta­tions, l’Italien ne l’a jamais dominé.