Interrogé en confé­rence de presse au sujet de la polé­mique autour de la peluche qu’il aurait volé à Sinner, Daniil a tenu à réta­blir la vérité.

« Cette peluche, C’était la mienne. Le truc, c’est qu’ils nous ont donné à tous les deux un jouet, et il a mis le sien direc­te­ment dans son trophée, dans la coupe, et moi, je ne voulais pas être avec un jouet sur les photos parce que je savais que c’était une grande photo, alors j’ai mis le mien dans sa coupe et je l’ai ramené, et j’étais même un peu surpris que ça ait fait un tel buzz »