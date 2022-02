26‐year‐old @DaniilMedwed is tallest of 27 No. 1s in ATP Rankings history.



6’6”/198cm Medvedev (RUS)

6’4”/193cm Marat Safin (RUS)

6’3”/191cm @KYevgeni (RUS)

6’3”/191cm @Andy_Murray (GBR)

6’3”/191cm @GugaKuerten (BRA)

6’3”/191cm @CharlyMoya (ESP)

6’3”/191cm @TheBorisBecker (GER)