Lors de son live insta­gram ce mardi, Daniil était relax. Il a pu aborder des sujets très person­nels liés par exemple à sa nouvelle notoriété.

« Quand tu gagnes un tournoi du Grand Chelem, il est clair que ta noto­riété augmente mais cela tu le sais quand tu commences à jouer au tennis. Après, pour l’ins­tant cela se passe bien, je ne vis pas à Los Angeles, et je n’ai pas vu de papa­razzis en face de chez moi. J’ai encore la chance de pouvoir profiter de ma vie person­nelle avec mes proches dans le calme. C’est aussi l’avan­tage de vivre à Monte‐Carlo. Après, je dois aussi avouer que je vis des nouvelles situa­tions où pas mal de fans viennent vers moi, et là je me dis, ah, ok il veut surement un photo etc. Le tout est de parvenir à trouver le bon équi­libre entre la vie de cham­pion et celle de tous les jours »