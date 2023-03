Le tennis reste un sport indi­vi­duel et même si l’on peut avoir des centres d’in­térêt communs, il est diffi­cile pour les joueurs sur le tour de se faire des amis. Daniil a confirmé tout cela alors qu’il va jouer en finale, une vieille connais­sance : Andrey Rublev.

« C’est vrai que nous sommes proches, et que nous sommes très compé­ti­tifs. Je pense qu’Audrey aurait peut‐être été capable d’avoir une amitié, mais pas moi. Nous nous parlons comme des collègues de travail, mais nous ne nous donnons pas de conseils. Si je lui avais donné un conseil et que cela puisse lui permettre d’at­teindre la finale par exemple pour me défier, ce sera vrai­ment stres­sant. C’est pour cela que je pense que je pour­rais avoir des amis sur le circuit, mais vrai­ment pas au point de donner des conseils »