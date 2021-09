Daniil Medvedev aurait pu stresser beau­coup plus avant la finale. Mais la Formule 1 et la Premier League lui ont changé les idées. Le spec­tacle était au rendez‐vous dimanche avec un accro­chage entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, puis une démons­tra­tion de Liverpool à Leeds.

« M’éloigner du tennis m’aide. Aujourd’hui, c’était le jour de la finale. J’avais l’im­pres­sion que je pouvais me lever à 7h du matin et ne penser qu’à ce que je devais faire et comment gagner. Mais j’ai commencé la Formule 1 il y a trois ans et je ne rate presque aucune course. Après j’ai regardé Leeds – Liverpool. Trent Alexander‐Arnold (qui est son équipe virtuelle) a délivré une passe déci­sive et Raphinha n’a rien fait », a raconté le numéro 2 mondial à Eurosport RU.

Un tel diver­tis­se­ment avant ses grands matchs, Daniil Medvedev ne demande que ça. Vu la qualité de son match, il semble avoir trouvé la prépa­ra­tion idéale avant une finale…