Une longue inter­view de Daniil vient d’être mise en ligne par nos confrères de Tennis Magazine en Allemagne. Elle a été réalisée en août mais une partie de son contenu reste encore d’ac­tua­lité notam­ment quand le joueur russe évoque Roger Federer.

« On ne peut pas imaginer un monde du tennis sans Roger. Quand j’ai commencé à regarder le tennis à la télé­vi­sion, Roger était déjà là. Il est comme tout le monde le décrit : respec­tueux et distingué, un type formi­dable. Une légende sur et en dehors du court. J’ai joué trois fois contre lui, j’ai perdu trois fois. C’est au tournoi de Shanghai que j’ai joué contre lui pour la première fois en 2018. Une semaine avant, j’avais gagné mon premier tournoi 500 à Tokyo. Je savais qu’en cas de victoire au premier tour contre le Chinois Ze Zhang, je joue­rais ensuite contre Roger. C’était un match fou contre Zhang, il a joué le match de sa vie. J’ai dû sauver des balles de match. Le match contre Roger a été serré. J’ai eu de bonnes chances. Je me souviens qu’il a réalisé une sorte de coup rétro et que le stade s’est déchaîné. A l’époque, ce match a été le plus grand moment de ma carrière. Roger va défi­ni­ti­ve­ment me manquer »