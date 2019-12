Les marques Tecnifibre et Lacoste ont crée en 2018 un team « Les Petits Crocos » qui réunit des jeunes joueurs susceptibles de devenir les stars du circuit dans le futur. Dans le cadre de ce programme, des rencontres et des animations sont organisées pour que les « Petits Crocos » puissent toucher de près la notion de haut niveau.



Ce mardi le team était donc à l’ASLM Cannes en compagnie d’un certain Daniil Medvedev, le numéro 5 mondial, pour une journée particulière où ils ont pu échanger des mots mais aussi des balles avec le joueur Russe.



Très à l’aise dans cet exercice, le Moscovite d’origine a encore démontré qu’il était accessibles, riche de ses valeurs et avec le forte envie de partager son expérience avec les espoirs du tennis mondial.

Gros kiff pour les gamins des P'tits Crocos de @LACOSTE et @tecnifibre qui ont eu droit à une séance avec Daniil Medvedev ce matin. Et il n'a pas vraiment fait semblant, le Daniil. Mais ça cogne déjà fort en face pour des jeunes entre 10 et 14 ans. Impressionnant. pic.twitter.com/lvA73it4JL — Laurent Vergne (@LaurentVergne) December 17, 2019