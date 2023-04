Interrogé lors de sa confé­rence de presse, après sa victoire face à l’Italien Vavassori ce samedi au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid, sur son adver­saire au troi­sième tour, Alexander Shevchenko (22 ans, 96e mondial), Daniil Medvedev a révélé une anec­dote dont lui seul à le secret lors­qu’on lui a demandé s’il connais­sait son compatriote.

« Nous avons joué ensemble à Rainbow 6 sur PlayStation pendant six ans, donc on se connaît bien. La première fois que nous nous sommes rencon­trés, c’était à l’ATP Cup, et c’était la première fois qu’il voya­geait en dehors du conti­nent euro­péen. Nous sommes de bons amis et je suis heureux qu’il se porte si bien ces derniers temps. Je vais devoir faire de mon mieux. »