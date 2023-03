Toujours aussi passion­nant à écouter en confé­rence de presse, Daniil Medvedev, inter­rogé par un jour­na­liste sur Novak Djokovic et ses diffé­rentes tech­niques pour être toujours au sommet de sa forme, a reconnu qu’il n’était pas encore prêt à s’in­vestir autant que le numéro un mondial.

Dans le même temps, Danill a fait quelques petites confessions…

« Je ne fais pas exac­te­ment ça. Je travaille sur mon mental, même si l’année dernière j’étais sans psycho­logue. Mais je travaille beau­coup là‐dessus avec mon entraî­neur. Maintenant, je suis de nouveau avec un coach mental. Mais même si je sais que ça aide beau­coup de gens, ces tactiques de respi­ra­tion, le yoga, des choses comme ça, les étire­ments, je n’aime pas trop ça parce que je ne suis pas capable d’être parfait à 110 %. Je mange des desserts, je me couche parfois tard en jouant à PlayStation et je peux boire le week‐end avec des amis. C’est pour­quoi je ne suis pas encore dans tout cela, mais je suis sûr que plus tard dans ma carrière, je commen­cerai à le faire davantage. »