Après avoir tapé du poing sur la table en réponse aux critiques sur son couple avec Matteo Berrettini, Melissa Satta, présen­ta­trice de télé­vi­sion et influen­ceuse bien connue en Italie, a fait quelques confi­dences sur sa rela­tion avec le 21e mondial. Toujours pour Vanity Fair, maga­zine dont elle fait la Une en mai.

« J’aime beau­coup son roman­tisme. Non seule­ment il m’offre des roses, mais aussi quand il me prépare aussi du café le matin (…) Nous aimons nous amuser ensemble, comme récem­ment lors d’un dîner et d’un karaoké. Mais nous passons aussi des soirées à la maison, lors­qu’il s’en­traîne et que je travaille encore. Je suis Allemande : nous dînons à 19 heures et mon fils se couche à 21 heures. À 22 heures, je suis sous la couette à regarder un film. Avec moi, si vous voulez avoir des soirées au milieu de la semaine, ça ne marche pas ».