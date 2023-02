Connu pour être l’un des joueurs les plus fair‐play et sympa­thiques du circuit, Stan Wawrinka n’a pas trahi sa répu­ta­tion, ce vendredi en quarts de finale du tournoi de Rotterdam.

Alors qu’il se faisait tota­le­ment marcher dessus par le futur fina­liste, Jannik Sinner, le Suisse a pris le temps de « checker » et saluer des spec­ta­teurs deman­deurs alors qu’il dépo­sait sa serviette.

Plus tard, via son compte Twitter, repre­nant le cliché, Stan The Man est même allé plus loin en écri­vant : « Ayez toujours une atti­tude de grati­tude. » Et cela même dans la défaite, aussi lourde soit‐elle.