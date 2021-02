Sur le cir­cuit, on peut dire que Nick Kyrgios a deux têtes de turc, Novak Djokovic et Rafael Nadal. Pourtant, il y a des moments où même avec la plus grande mau­vaise foi du monde on ne peut que s’in­cli­ner devant la classe d’un geste, ou de cer­taines déclarations.

C’est exac­te­ment ce qu’il s’est pas­sé hier quand Nick Kyrgios a vision­né la confé­rence de presse exem­plaire de Rafael Nadal.

Pas une excuse pour évo­quer sa défaite cruelle face à Tsitsipas, que des mots justes et l’i­dée de se remettre au travail.

Nick s’est donc incli­né, et a vou­lu le faire savoir au plus grand nombre. Il n’y a que les cons qui changent pas d’a­vis. Bravo Nick !