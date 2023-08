Il est rare que Nick Kyrgios s’ex­prime néga­ti­ve­ment sur un fait de jeu qui sort un peu du commun. Et pour­tant c’est ce qu’il a fait quand il a appris les mots prononcés par Bublik au sujet de Dominic Thiem.

This is low key horrible 🫤 https://t.co/wqNWtUG1su — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) August 28, 2023

Si l’Autrichien n’a pas voulu enve­nimer la situa­tion, l’Australien est plutôt clair et sanc­tionne le Kazakh : « C’est vrai­ment horrible » a déclaré Nick.

Des mots auxquels on adhère, Bublik a franchi cette fois‐ci la ligne blanche et on ne peut pas l’ex­cuser sur ce coup là !