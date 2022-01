Daniil a le sens de l’hu­mour et il ne manque pas une occa­sion pour cher­cher à nous faire sourire.

A l’issue de sa victoire épique face à Félix Auger Aliassime, comme c’est la coutume, Daniil a signé la « caméra ».

Alors qu’il aurait pu se contenter de signer ou d’en­voyer un message à des proches, on a tous cru que Daniil avait inter­pellé son futur adver­saire Stefanos Tsitsipas : « Not Tired Stef » or comme le précise Benoit Maylin, il s’agit vrai­ment de la signa­ture de Daniil et non pas du prénom Stef du Grec.…