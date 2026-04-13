Après la remise des prix, Carlos n’a pas fait la « tronche ». Il a gardé le sourire et il a passé beau­coup de temps à signer des auto­graphes avant qu’une ramas­seuse qui s’était blessée à la jambe pendant le tournoi ne vienne lui demander une faveur.

Esto es Alcaraz. Pierde una final. Atiende a los fans el tiempo que haga falta y le regala su cami­seta a una reco­ge­pe­lotas.



Esta es su forma de operar fuera de pista. pic.twitter.com/HgpZsI4t5N — Germán R. Abril (@gerebit0) April 12, 2026

Carlitos a bien sûr écouté atten­ti­ve­ment cette fan de tennis et il s’est exécuté natu­rel­le­ment en lui donnant un de ses t‑shirt de match. On peut dire ce que l’on veut mais Carlos est quand même un cham­pion à part sur le circuit.