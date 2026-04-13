Après la remise des prix, Carlos n’a pas fait la « tronche ». Il a gardé le sourire et il a passé beaucoup de temps à signer des autographes avant qu’une ramasseuse qui s’était blessée à la jambe pendant le tournoi ne vienne lui demander une faveur.
Esto es Alcaraz. Pierde una final. Atiende a los fans el tiempo que haga falta y le regala su camiseta a una recogepelotas.— Germán R. Abril (@gerebit0) April 12, 2026
Esta es su forma de operar fuera de pista. pic.twitter.com/HgpZsI4t5N
Carlitos a bien sûr écouté attentivement cette fan de tennis et il s’est exécuté naturellement en lui donnant un de ses t‑shirt de match. On peut dire ce que l’on veut mais Carlos est quand même un champion à part sur le circuit.
Publié le lundi 13 avril 2026 à 10:16