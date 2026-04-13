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Même vaincu et déçu, Alcaraz a un geste de classe envers une ramas­seuse blessée

Par
Laurent Trupiano
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Après la remise des prix, Carlos n’a pas fait la « tronche ». Il a gardé le sourire et il a passé beau­coup de temps à signer des auto­graphes avant qu’une ramas­seuse qui s’était blessée à la jambe pendant le tournoi ne vienne lui demander une faveur.

Carlitos a bien sûr écouté atten­ti­ve­ment cette fan de tennis et il s’est exécuté natu­rel­le­ment en lui donnant un de ses t‑shirt de match. On peut dire ce que l’on veut mais Carlos est quand même un cham­pion à part sur le circuit.

Publié le lundi 13 avril 2026 à 10:16

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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