Mal embarqué en quart de finale contre le local Jaime Faria, Luciano Darderi s’ad­ju­geait cette nuit une remontée spec­ta­cu­laire pour décro­cher sa place dans le dernier carré de l’ATP 250 d’Estoril (6−2, 5–7, 2–6).

Plus que ce scénario, c’est l’at­ti­tude de l’Italien qui restera dans les mémoires des spec­ta­teurs. Après la perte du premier set, la tête de série numéro deux du tournoi est revenue d’un déficit de 5–2.

Une fois son retard comblé, le 21e joueur mondial s’est impro­visé une pause café sur le court, amusant certains en tribune. Visiblement, le breu­vage a fait effet, le Transalpin a pris le meilleur sur Faria, après 2 h 29 de jeu.

Darderi from 2–5 to 5−5… and it’s time for a coffee pic.twitter.com/ejDrqtE9lV — Millennium #EstorilOpen (@EstorilOpen) July 24, 2026

Au prochain tour, il croi­sera la route d’Alexander Blockx pour une place en finale.