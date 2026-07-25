Mal embarqué en quart de finale contre le local Jaime Faria, Luciano Darderi s’adjugeait cette nuit une remontée spectaculaire pour décrocher sa place dans le dernier carré de l’ATP 250 d’Estoril (6−2, 5–7, 2–6).
Plus que ce scénario, c’est l’attitude de l’Italien qui restera dans les mémoires des spectateurs. Après la perte du premier set, la tête de série numéro deux du tournoi est revenue d’un déficit de 5–2.
Une fois son retard comblé, le 21e joueur mondial s’est improvisé une pause café sur le court, amusant certains en tribune. Visiblement, le breuvage a fait effet, le Transalpin a pris le meilleur sur Faria, après 2 h 29 de jeu.
Darderi from 2–5 to 5−5… and it’s time for a coffee pic.twitter.com/ejDrqtE9lV— Millennium #EstorilOpen (@EstorilOpen) July 24, 2026
Au prochain tour, il croisera la route d’Alexander Blockx pour une place en finale.
Publié le samedi 25 juillet 2026 à 10:56