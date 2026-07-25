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Mené, Darderi s’ac­corde une pause café et renverse le match

Par
Jean Muller
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Mal embarqué en quart de finale contre le local Jaime Faria, Luciano Darderi s’ad­ju­geait cette nuit une remontée spec­ta­cu­laire pour décro­cher sa place dans le dernier carré de l’ATP 250 d’Estoril (6−2, 5–7, 2–6).

Plus que ce scénario, c’est l’at­ti­tude de l’Italien qui restera dans les mémoires des spec­ta­teurs. Après la perte du premier set, la tête de série numéro deux du tournoi est revenue d’un déficit de 5–2.

Une fois son retard comblé, le 21e joueur mondial s’est impro­visé une pause café sur le court, amusant certains en tribune. Visiblement, le breu­vage a fait effet, le Transalpin a pris le meilleur sur Faria, après 2 h 29 de jeu.

Au prochain tour, il croi­sera la route d’Alexander Blockx pour une place en finale.

Publié le samedi 25 juillet 2026 à 10:56

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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