C’est une très belle initia­tive que vient de lancer Elise Mertens en colla­bo­ra­tion avec la marque de bijou­terie belge Beabond. Les deux parties viennent de lancer un nouveau produit, plus préci­sé­ment un collier – le « Moutain Gorilla Tag » – en soutien au parc national congo­lais des Virunga et à leurs efforts afin de protéger les gorilles des montagnes, en voie d’ex­tinc­tion. Ainsi, 30% des ventes du collier seront reversés au parc.

« C’est un de mes rêves de visiter l’Afrique : visiter le parc, voir les animaux et rencon­trer les Rangers et l’équipe qui travaillent si dur chaque jour. Je suis honorée de porter un badge offi­ciel des Rangers sur mon sac de tennis, ce qui m’a inspiré à en faire plus. Ce collier et cette campagne ne sont qu’un petit moyen de montrer son soutien et d’at­tirer l’at­ten­tion sur le travail impor­tant qu’ils accom­plissent », a déclaré la 18ème joueuse mondiale dans un commu­niqué de presse.