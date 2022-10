Invité d’un podcast diffusé par le site Tennis.com, Michael Joyce, entraî­neur de Maria Sharapova de 2004 à 2011, est revenu sur la forte riva­lité entre la Russe et la joueuse Serbe, Ana Ivanovic. Un témoi­gnage qui fait suite à la décla­ra­tion du coach améri­cain sur l’image parti­cu­liè­re­ment néga­tive que pouvait renvoyer la Russe.

« Maria a compris que si elle les aimait trop (les autres joueuses, ndlr) ou si elle était trop proche d’elles, d’une certaine manière, il lui était diffi­cile de brûler cette inten­sité. Je sais qu’elle s’en sortait bien face aux filles qu’elle n’ai­mait pas tant que ça. Et bien souvent, elle ne les aimait pas sans raison. C’était en fait assez drôle. Elle et Ana Ivanovic ne se sont jamais vrai­ment appré­ciées. Et Ana a toujours dit qu’elle ne connais­sait pas très bien Maria, mais qu’elle était toujours amicale et qu’elle semblait être une fille assez sympa. Un jour, je lui ai demandé : ‘Qu’est‐ce que tu as contre cette Ivanovic’. Et elle a répondu : ‘Aaahhhh, c’est une pétasse’ ou quelque chose comme ça. J’ai ensuite demandé : ‘Qu’est‐ce qu’elle a fait ?’ Et elle a dit : ‘Rien, je sais juste qui elle est’. Je savais donc que dès qu’elle allait jouer contre Ana, elle agirait comme si elle combat­tait son propre ennemi, je savais que Maria allait utiliser cela pour se motiver. »