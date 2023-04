Il ne fait aucun doute que l’aura de Roger Federer dépasse large­ment les limites du tennis.

Admiré et adoubé par bon nombre de spor­tifs d’autres disci­plines, le Suisse a récem­ment reçu les éloges de la cham­pionne améri­caine de ski, Mikaela Shiffrin, septuple cham­pionne du monde. Cette dernière a notam­ment été marquée par certaines décla­ra­tions de Roger dans le docu­men­taire sur la fameuse finale de Wimbledon 2008 entre Federer et Nadal.

« Je regar­dais juste­ment Strokes of Genuis, le match Federer‐Nadal à Wimbledon en 2008. C’est cool de les entendre parler du tennis d’une manière presque artis­tique. Federer parle de jouer avec le point, d’ex­plorer les diffé­rentes façons de se déplacer sur le court et les coups que l’on peut frapper sous diffé­rents angles. Il parle vrai­ment du fait qu’au niveau où vous êtes, vous êtes si bon que vous pouvez explorer le jeu et le match pendant que vous jouez. Je suis épous­tou­flée par ce fait. »