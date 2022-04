Dominic Thiem jouant son premier match depuis dix mois sur le circuit ATP, John Millman en a profité pour s’im­poser en trois sets, ce mardi. Lucide, l’Australien sait qu’il a profité du manque de rythme de son adversaire.

« Quand tu seras à 100%, je vais lutter mon pote », a glissé Millman à Thiem au filet avant de lui rendre un bel hommage lors se son inter­view d’après‐match sur le court.

« Tout le mérite revient à Dominic. Je ne peux pas prétendre que c’est une de mes plus grandes victoires juste parce qu’il revient de bles­sure. Je sais combien c’est diffi­cile. Je suis revenu de trois inter­ven­tions chirur­gi­cales. Je sais que ça a été douze mois très diffi­ciles pour Dominic. Je pense que le jeu se porte mieux avec son retour, surtout sur cette surface. Je dois juste prendre cette victoire parce que quand il sera plus en forme et qu’il sera de mieux en mieux sur la terre battue, ça va être dur »