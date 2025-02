En rempor­tant le tournoi de Dubaï, grâce à des victoires sur Iga Swiatek, Elena Rybakina ou encore Clara Tauson, Mirra Andreeva est devenue à 17 ans la plus jeune lauréate en WTA 1000 depuis l’ins­tau­ra­tion du format en 2009. Et à son plus grand regret, elle n’a pas pu savourer sa victoire avec une coupe de champagne.

Raise your glass for @DDFTennis’s cham­pion 🥂



But Mirra Andreeva’s cham­pagne toast will have to wait a few more weeks…https://t.co/49kKc2De1J