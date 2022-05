Consultant régu­lier pour Eurosport Allemagne, Mischa Zverev, ancien 25e joueur mondial et frère d’Alexander, a livré une anec­dote concer­nant Novak Djokovic qui s’est déroulée lors du Masters 1000 de Monte‐Carlo quelques heures après la défaite d’en­trée du numéro 1 mondial face à Davidovich‐Fokina.

« À Monte‐Carlo, il n’a vrai­ment pas bien joué et a perdu très tôt. Avant le tournoi, il s’était entraîné avec Sascha (Alexander), il semblait vrai­ment plus lent que d’ha­bi­tude. Ses coups n’étaient pas non plus très bien placés. Normalement, on ne voit pas les meilleurs joueurs sur le terrain lors­qu’ils ont perdu. Mais il était sur le terrain un ou deux jours plus tard – sur le dernier court du fond – en train de s’en­traîner et on pouvait voir qu’il avait faim, qu’il voulait vrai­ment améliorer son jeu. Il ne se soucie pas de savoir s’il y a d’autres spec­ta­teurs, si les quarts de finale ou les demi‐finales sont en cours. Il n’en fait pas partie. Cela n’a pas du tout d’im­por­tance pour lui. Il avait un seul objectif en tête, il devait s’améliorer. »