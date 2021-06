Kiki avait le sourire après son 1er tour réussi. Elle semblait revivre après des mois de galère et des huis clos qui étaient pesants. Du coup, relax, elle a du des compor­te­ments inédits sur le court. Elle s’est même surprise à parler avec un fan présent dans les gradins : « Un monsieur m’en­cou­ra­geait quand j’ai posé ma serviette. Je ne sais plus ce que je lui ai dit, je crois un truc comme : « Surveillez bien ma serviette, mettez des ondes posi­tives ». J’ai dû lâcher quelque chose comme ça. Cela a été un pur bonheur de retrouver le public. En plus, on est à la maison, les gens ont tendance à être à fond derrière nous. C’était chouette de jouer sur le Simonne‐Mathieu. Il y avait un peu de monde. J’entendais tous les encou­ra­ge­ments et les phrases des gens ! J’ai été hyper relax et j’ai même échangé avec eux, ce qui ne m’ar­rive pas habi­tuel­le­ment. On est telle­ment habi­tués au bruit et à l’ambiance. Les retrouver était sympa. Au final, je lui ai remis ma serviette, qu’on a failli lui reprendre par rapport au COVID. Je me suis presque fâchée, on l’a lui a laissée quand même »