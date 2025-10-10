Le spécia­liste du tennis dans le service des sports du célèbre The Guardian a décidé de mener une enquête sur le joyeux moment que vive les cham­pions de tennis quand ils sont contraints d’uriner pour un contrôle anti‐dopage.

Forcément, il nous offre quelques pépites comme celle survenue à la « Monf » qui est rentré tard dans la nuit après avoir fait la fête. Extraits.

« À cette occa­sion, Monfils, épuisé, a opté pour une solu­tion peu ortho­doxe : « Je lui ai dit : « Frère, je ne peux pas faire pipi. Je sais que tu dois être avec moi. Viens dans ma chambre. » J’ai posé une chaise. Il était là et je lui ai dit : « Désolée, je vais dormir. Je ne sais pas quand je vais me réveiller, mais tu peux me voir. Ce n’est pas que je n’ai pas envie de faire pipi. Pour être honnête, je suis sorti. J’ai fait pipi il y a cinq minutes. Je ne peux pas… » La sieste s’est avérée bien plus longue que prévu par Monfils : « Je me suis réveillé à 15 h, le type était en train de regarder son télé­phone. [J’ai dit] « Salut, mec. » J’ai fait pipi. Du coup, il m’a attendu pendant dix heures. Il aurait pu tout me voler chez moi. »