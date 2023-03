On le sait Gaël Monfils est un senti­mental. Du coup, quand il a croisé Andy Murray, il n’a pas pu s’empêcher d’aller lui faire un petit « câlin ». Il faut dire que la « Monf » retrouve en quelque sorte sa famille. De plus, Gaël est l’un des joueurs les plus appré­ciés du circuit.

Du coup, la belle acco­lade des deux cham­pions n’est pas une surprise. On rappelle que Gaël Monfils fera son retour à la compé­ti­tion à Indian Wells où il jouera l’Australien Jordan Thompson (87ème).