Enfin de retour sur le circuit après sept mois d’ab­sence suite à une rupture de l’apo­né­vrose plan­taire, Gaël Monfils, qui sera opposé cette nuit à Jordan Thompson pour son entrée en lice sur le Masters 1000 d’Indian Wells (pas avant 3h du matin), a répondu aux ques­tions du site de l’ATP concer­nant sa nouvelle vie de père. Et visi­ble­ment, le Parisien est aux anges.

« Je me sens très bien. Cela fait plusieurs mois que je suis absent et là je vais passer deux semaines minimum sans ma petite prin­cesse. C’est la première fois, c’est la première fois que je ressens ça. C’est un senti­ment mitigé, mais positif. J’étais avec elle depuis le premier jour et main­te­nant, reprendre la route, c’est une expé­rience diffé­rente pour moi. J’ai été béni. Jusqu’à présent, elle est en bonne santé et moi aussi, j’ai retrouvé la forme et la santé. Je n’ai que des ondes posi­tives en venant ici. Le timing est parfait. Je dis toujours que j’es­saie de voir le positif dans le négatif et c’était presque le meilleur moment. J’ai pu être avec ma femme à la fin de sa gros­sesse et la soutenir, parce que ce n’est jamais facile les derniers jours et tout le reste. C’était le bon moment pour moi et c’était aussi très impor­tant. Au final, c’est ce qui compte. C’est la vie, la vraie vie. Le fait d’être une équipe présente pour notre bébé a été formi­dable pour moi. Le bonheur, c’est fou. Le bonheur, l’amour. Je peux être un peu fatigué ou mécon­tent de ce que je fais parce que je veux être parfait. Mais dès que je vois ma fille, tout dispa­raît. C’est un senti­ment extraordinaire. »