Sur se chaine You Tube, Gaël Monfils a joué le jeu d’une séquence questions/réponses. Il évoque beau­coup de sujets et notam­ment le fait qu’il veuille encore jouer car il y prend beau­coup de plaisir. Il ne s’est pas fixé d’ob­jec­tifs précis que ce soit en terme de clas­se­ment ou de titres mais il évoque l’idée et l’es­poir de faire tomber des gros sur des grands stades.

En revanche, concer­nant la possi­bi­lité de faire un tournoi en double avec sa femme Elina, il est main­te­nant catégorique.

« Ne vous inquiétez pas, on va jouer en double avec Elina, on ne sait pas encore où et quand mais on sait que l’on va le faire. Mon idée est que notre fille puisse s’en rende compte, il faut donc attendre un peu, pas trop long­temps car. je vais pas encore jouer quatre ans (rires). On est très motivé avec Elina, et ce sera un super moment »