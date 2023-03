Dans une longue inter­view accordée à l’Equipe avant sa défaite face à Thompson, la « Monf » a bien voulu répondre à une ques­tion liée à son classement.

« On m’a dit que je pouvais descendre jusqu’à 340e mondial, avec les points que j’ai à défendre. Bah, ça m’a fait rire. C’est cool (il sourit). Je me dis qu’il va falloir traverser beau­coup de matches pour avoir un clas­se­ment décent. En fait, le vrai point, c’est que j’ai envie de kiffer. J’ai envie de faire des sacri­fices, mais certains un peu moins honnê­te­ment. Si c’est aller jouer un tournoi pour jouer un tournoi, peut‐être que je n’irai plus. Et je préfé­re­rais même arrêter. Je veux vivre bien mes dernières années »