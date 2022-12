Dans le 3e « Vlog » de Gaël Monfils, posté sur Youtube ce samedi, une scène nous a fait sourire. Le joueur fran­çais a récu­péré un canapé utilisé pour l’évé­ne­ment « eToro Football on the Rock », auquel il a parti­cipé à Monaco. Mais avant tout, il a dû convaincre sa femme au télé­phone, Elina Svitolina.

« Non mais c’est un canapé gratuit bébé ! On parti­cipe à l’évé­ne­ment et ils ne savent pas quoi en faire. Je leur ai dit : ‘si vous ne savez pas quoi en faire, on habite ici, alors vous pouvez nous l’of­frir’. Et ils ont dit oui », a expliqué Gaël avant d’ob­tenir gain de cause. Quand je lui ai dit que c’était gratuit, elle m’a dit ‘prends‐le !’ ».

Le couple Monfils sait saisir les bonnes opportunités !