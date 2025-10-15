AccueilInsoliteMonfils stoppe sa saison et annonce sa future reconversion : "Je vais...
Monfils stoppe sa saison et annonce sa future recon­ver­sion : « Je vais bosser dans la finance et dans une banque privée »

Gaël est un homme d’action. 

En marge de l’an­nonce de sa fin de saison 2025 où il nous aura encore fait vibrer, il a évoqué sur Twitch son avenir. Et comme on s’en doutait, ce ne sera pas dans le tennis.

« Je vais bosser dans la finance et dans une banque privée », a expliqué Gaël.

Ambassadeur notam­ment de E’Toro, la « Monf » est une personne curieuse de tout et qui est travailleur quand le sujet l’in­té­resse vraiment. 

C’est ce qui ressort du dossier que l’on est en train de monter pour notre maga­zine où l’on a décidé de le mettre en une. On ne pouvait pas attendre 2026 pour rendre hommage à ce cham­pion charis­ma­tique et unique en son genre.

Publié le mercredi 15 octobre 2025 à 08:40

