Gaël est un homme d’action.
En marge de son annonce de stopper sa saison 2025 où il nous aura encore fait vibrer, il a évoqué sur Twitch son avenir. Et comme on s’en doutait, ce ne sera pas dans le tennis.
Quand un viewer lui demande sur Twitch s’il a déjà pensé à l’après‐carrière, Gaël Monfils répond : « Dans une banque privée et je vais bosser dans la finance. » pic.twitter.com/H9Hsug0vG8— Tennis Legend (@TennisLegende) October 14, 2025
« Je vais bosser dans la finance et dans une banque privée » a expliqué Gaël.
Ambassadeur notamment de E’Toro, la « Monf » est une personne curieuse de tout et qui est travailleur quand le sujet l’intéresse vraiment.
C’est ce qui ressort du dossier que l’on est entrain de monter pour notre magazine où l’on a décidé de le mettre en une.
On ne pouvait pas attendre 2026 pour rendre hommage à ce champion charismatique et unique en son genre.
Publié le mercredi 15 octobre 2025 à 08:40