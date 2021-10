Mariés depuis juillet dernier, Gaël Monfils et Elina Svitolina passent le plus de temps possible ensemble. Ils se préparent et tentent de construire leur calen­drier conjoin­te­ment. Mais la WTA et l’ATP ne sont pas liés chaque semaine et donc forcé­ment, ils doivent prendre des chemins diffé­rents. Au grand dam de Gaël.

« Nous parta­geons un objectif : être des athlètes de haut niveau. Nous compre­nons tous les deux les sacri­fices néces­saires, c’est pour­quoi nous nous entraî­nons ensemble et nous essayons toujours de donner le meilleur. C’est diffi­cile car pour certains tour­nois nous sommes séparés, mais nous essayons de regarder pour les compé­ti­tions dans les mêmes régions », a confié le Français dans une inter­view à eToro, une compa­gnie de trading social dont il est l’ambassadeur.