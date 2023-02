Officiellement retraitée depuis le mois de juin dernier, la médaillée d’or aux Jeux olym­piques de Rio en 2016, Monica Puig, au cours d’une inter­view accordée à Sky Sports, s’est longue­ment exprimée autour du cas Emma Raducanu.

Revenant sur la diffi­culté de garder la tête sur les épaules lors­qu’on gagne parfois plus d’argent grâce à ses spon­sors que grâce à ses propres victoires, la Portoricaine a estimé que le seul moyen d’ou­blier toute cette pres­sion était de revenir aux bases.

« Ces contrats de spon­so­ring s’ac­com­pagnent d’obli­ga­tions et si vous ne les respectez pas, la marque n’ob­tient pas ce qu’elle attend de vous. La marque a besoin que vous vous produi­siez sur le terrain pour que vous soyez exposé, que vous soyez là, que vous fassiez la promo­tion de leurs produits. Vous pouvez gagner plus d’argent en dehors du court que sur le court, mais il est impor­tant de se concen­trer et de consa­crer tout son temps à son art, car c’est ce qui vous a permis d’y arriver. Au bout du compte, les victoires sont syno­nymes de dollars et de nouveaux contrats. »

« C’est ce que j’ai fini par voir dans ma propre carrière, donc je parle plus par expé­rience. C’est un équi­libre délicat, car je ne dis pas qu’il ne faut pas le faire parce que, honnê­te­ment, c’est impos­sible à ce stade. Elle doit remplir ses obli­ga­tions contrac­tuelles, mais se concen­trer sur le tennis et le travail. Il s’agit de mettre de l’ordre dans sa vie, d’avoir un programme, de s’y tenir et de trouver du temps pour d’autres choses. Elle a juste besoin de s’ins­taller, de trouver son terrain et d’en­lever la pres­sion et les attentes parce qu’elle a déjà fait quelque chose que peu de gens peuvent faire. Rappelez‐vous la raison pour laquelle vous avez commencé à jouer au tennis en premier lieu. C’est à cause de l’amour de ce sport. »