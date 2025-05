Souvent criti­quée, Morgan Riddle, la petite amie de Taylor Fritz, ne prête géné­ra­le­ment pas atten­tion à ses haters et profite de sa vie luxueuse aux côtés de son compagnon.

Mais l’Américaine a récem­ment été la cible d’une nouvelle attaque selon laquelle elle sorti­rait avec le numéro 4 mondial unique­ment pour son argent et sa célé­brité. Ce à quoi l’in­fluen­ceuse a répondu, avec une pointe d’hu­mour et de sarcasme.

she’s so funny morgan riddle please never change 🤣🫶🏻 pic.twitter.com/3jECw3zDQS