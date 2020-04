Les initiatives se multiplient pour venir en aide aux joueurs les plus démunis et qui vont subir cette crise de plein fouet.

Si l’ATP, la WTA, l’ITF et les tournois du Grand Chelem ont décidé de soutenir à hauteur de six millions de dollars une action en faveur de ces champions, si la FFT a voté un plan de 35 millions d’euros en France pour soutenir l’écosystème du tennis dans notre pays dont fait partie les joues professionnels et notamment ceux classés au-delà de la 100ème place mondial, Patrick Mouratoglou et Stefanos Tsitsipas ont lancé hier une plate forme d’enchères.

Son nom Beyond100 annonce clairement la couleur en demandant à nous tous, fans, passionnés de venir en aide et donc en « posant » un petit billet. La cagnotte qui a démarré hier affiche déja plus de 4000 dollars. Pour vous y rendre, il suffit de cliquer ici.