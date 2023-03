Patrick Mouratoglou, mentor d’Holger Rune est un des person­nages du monde du tennis les plus actifs sur les réseaux sociaux. Le Français s’est une nouvelle fois fait remar­quer par une nouvelle vidéo dans lequel il dévoile son Top 5 des meilleurs serveurs de tous les temps.

Il place Pete Sampras en cinquième, Ivo Karlovic en quatrième place, Andy Roddick en troi­sième place, la deuxième place revient à John Isner, pour finir il place Nick Kyrgios en tête.

« Kyrgios est numéro un parce que les joueurs servent beau­coup mieux aujourd’hui et, sans aucun doute, il est le meilleur aujourd’hui » a déclaré Patrick Mouratoglou.

Une fois de plus, « The Coach » va faire parler de lui. Et si c’était le but !