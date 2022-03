Au cours d’un podcast diffusé sur Spotify, The Joe Pump Show, Patrick Mouratoglou s’est souvenu d’un moment marquant le jour de la finale de l’Open d’Australie 2019 entre Novak Djokovic et Rafael Nadal.

Patrick s’est rappelé d’avoir vu le Serbe marcher dans le tunnel avec un instinct de tueur dans ses yeux et d’avoir senti qu’il n’y aurait qu’un seul vain­queur ce jour‐là. Pour rappel, Djokovic s’était très faci­le­ment imposé, 6–3, 6–2, 6–3 en 2h26 de jeu, après avoir véri­ta­ble­ment étouffé l’Espagnol.

« Je me souviens de m’être dit, mais je ne me souviens pas avec qui j’étais, mais je me suis tourné vers ce type et j’ai dit : « Oh, mon Dieu, Djokovic va détruire Nadal ». On pouvait le sentir. Et c’est ici. Seulement ici. Rien de négatif sur Rafa qui est un cham­pion incroyable aussi. Mais juste pour dire que ce jour‐là, ce que Novak a apporté sur le court menta­le­ment venait d’une autre planète. »