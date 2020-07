Corentin Moutet est très attachant.

Sur l’UTS, il prouve à chaque sortie son talent, son envie de s’amuser.

Son Roland-Garros 2019 a permis à beaucoup de fans de découvrir un joueur qui possède une vraie main et un tempérament de show man incontestable.

Corentin Moutet fait donc un bien fou au tennis, il sait se mettre en musique.

Pendant le confinement, il a débuté une carrière parallèle à celle du tennis en tant que chanteur de rap. Là encore, c’est le coeur qui parle.

Raison de plus donc pour vous proposer son deuxième clip qui vient de sortir et qui joue sur les codes du rap avec une certaine ironie et une vraie énergie.