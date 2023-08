Toujours actif sur Twitter, Corentin Moutet a réagi avec ironie au trans­fert de Neymar du PSG à Al‐Hilal, un club saoudien.

« Bonjour Arabie saou­dite, je cherche un club de foot aussi 15 chambres me suffi­ront et je sais pas nager donc une petite piscine me suffira. Merci ! Cordialement », a écrit le joueur fran­çais, éliminé par Emil Ruusuvuori au 1er tour du Masters 1000 de Cincinnati après être sorti des qualifications.

— Corentin Moutet (@moutet99) August 16, 2023

Nous ne serions pas étonnés si l’Arabie Saoudite, de plus en plus présente et « agres­sive » dans le sport, tentait une offen­sive dans le tennis prochainement.