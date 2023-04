Pour la première fois depuis la créa­tion de l’ATP, les Masters 1000 de Madrid et Rome vont se dérouler sur 12 jours à partir de cette saison 2023, comme cela est déjà le cas à Indian Wells et Miami.

Sauf que ce nouveau format juste avant Roland‐Garros ne plaît vrai­ment pas à tout le monde. Et ce n’est pas Corentin Moutet qui dira le contraire. Le Tricolore a en effet tenu à exprimer son mécon­ten­te­ment via son compte Twitter. « Il a demandé à qui ? J’ai pas entendu un joueur satis­fait de ce nouveau format. Le gros positif c’est les jours en plus de billetterie. »

Il a demandé à qui ?

J’ai pas entendu un joueur satis­fait de ce nouveau format

Le gros positif c’est les jours en plus de billet­terie 💶 https://t.co/iXxtqymMno — Corentin Moutet (@moutet99) April 29, 2023

Comme souvent, Corentin n’hé­site pas à dire tout haut ce qu’il pense tout bas. Et il semble constater que l’argent est beau­coup plus impor­tant que les joueurs pour les diri­geants de ce sport…